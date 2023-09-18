МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Поставки сжиженных углеводородных газов (СУГов) за рубеж из России по итогам текущего года могут достигнуть 4 миллионов тонн, превысив таким образом показатели прошлого и позапрошлого годов, следует из прогноза исследовательской группы "Петромаркет", который есть в распоряжении РИА Новости. Во Франции разрешили продавать топливо в убыток

“Экспорт СУГ из России (всех фракций и смесей, не только смеси пропана и бутана) может превысить не только уровень 2022 года, 3,4 миллиона тонн, но и уровень 2021 года, 3,9 миллиона тонн, и достигнуть 4 миллионов тонн”, — полагают аналитики.

По оценке “Петромаркета”, общий экспорт СУГов из России в этом году вырастет на 17,6% к уровню 2022 года и на 2,6% к уровню 2021 года.

При этом, отмечают аналитики, совокупный экспорт в Польшу и Белоруссию в нынешнем году останется на уровне прошлого года — примерно 1,45 миллиона тонн. А поставки СУГов в Китай могут достичь 250 тысяч тонн.

В прогнозе также отмечается, что экспорт СУГов продемонстрирует такой рост в случае отсутствия “препятствий политического характера”. Исполнению прогноза могут также помешать проблемы с пропускной способностью железной дороги.