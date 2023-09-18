2023-09-18T14:42:16+03:00
2023-09-18T14:42:16+03:00
2023-09-18T14:42:16+03:00
2023
https://1prime.ru/industry_and_energy/20230918/841770911.html
Аналитики оценили объемы экспорта СУГ из России в 2023 году
Промышленность
Новости
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https://россиясегодня.рф
Поставки сжиженных углеводородных газов (СУГов) за рубеж из России по итогам текущего года могут достигнуть 4 миллионов тонн, превысив таким образом показатели прошлого и... ПРАЙМ, 18.09.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Поставки сжиженных углеводородных газов (СУГов) за рубеж из России по итогам текущего года могут достигнуть 4 миллионов тонн, превысив таким образом показатели прошлого и позапрошлого годов, следует из прогноза исследовательской группы "Петромаркет", который есть в распоряжении РИА Новости.
“Экспорт СУГ из России (всех фракций и смесей, не только смеси пропана и бутана) может превысить не только уровень 2022 года, 3,4 миллиона тонн, но и уровень 2021 года, 3,9 миллиона тонн, и достигнуть 4 миллионов тонн”, — полагают аналитики.
По оценке “Петромаркета”, общий экспорт СУГов из России в этом году вырастет на 17,6% к уровню 2022 года и на 2,6% к уровню 2021 года.
При этом, отмечают аналитики, совокупный экспорт в Польшу и Белоруссию в нынешнем году останется на уровне прошлого года — примерно 1,45 миллиона тонн. А поставки СУГов в Китай могут достичь 250 тысяч тонн.
В прогнозе также отмечается, что экспорт СУГов продемонстрирует такой рост в случае отсутствия “препятствий политического характера”. Исполнению прогноза могут также помешать проблемы с пропускной способностью железной дороги.