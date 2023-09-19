ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 сен — ПРАЙМ. Камчатские рыбопромышленные предприятия за путину 2023 года добыли более 490 тысяч тонн тихоокеанского лосося, сообщила пресс-служба Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства. Россияне поддерживают запрет продажи энергетиков несовершеннолетним

"Лососевая путина в Камчатском крае завершается, с 10 сентября введен запрет осуществления промышленного, традиционного и любительского рыболовства в Камчатском заливе и бассейне реки Камчатка (Усть-Камчатский район). Общий вылов составляет 490 557 тонн, освоение – 84 процента от объема возможного вылова в 583 820 тонн. Объем выше показателей 2021 года на 50 478 тонн (в 2021 году – 440 079 тонн)", — говорится в сообщении.

С 20 сентября промысел будет запрещен в остальных районах полуострова и прилегающих к нему акваторий Охотского моря и Тихого океана. Лидером по добыче в этом году стали предприятия, расположенные в Карагинской подзоне. Они смогли выловить 191 тысячу тонн лосося, из которых более 181 тысячи составила горбуша. На втором месте – Западно-Камчатская подзона, где было добыто более 170 тысяч тонн рыбы лососевых пород.

Лососевая путина на Камчатке стартовала 1 июня. Первоначальный прогноз на добычу составлял 383 тысячи тонн. Промысел вели 96 предприятий на 98 участках, 120 родовых общин коренных малочисленных народов на 203 участках.

КРАБЫ

Предприятия на Камчатке добыли в 2023 году крабов больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщила пресс-служба Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства. Путин подписал указ о цифровом паспорте

"Суммарный вылов крабов, в том числе камчатского, синего, равношипого и крабов-стригунов бэрди и опилио, составляет 18 308 тонн. За прошедшую неделю добыта 771 тонна. Из них 7521 тонна — в рамках инвестквот. Общий объем вылова на 3058 тонн выше аналогичных показателей 2022 года, когда вылов составил 15 250 тонн", — говорится в сообщении.

Вылов краба синего составил около 7 тысяч тонн, краба камчатского — около 3 тысяч тонн, краба стригуна-опилио — 4 тысячи тонн, стригуна-бэрди — около 4 тысяч тонн, краба равношипого — около 300 тонн. В промысле были задействованы предприятия Камчатского края и компании из других регионов.