ВЛАДИВОСТОК, 19 сен — ПРАЙМ. Экспорт продовольствия становится главной статьей доходов федерального бюджета России после нефти и газа, при этом страна практически перевыполнила показатели по экспорту зерновых относительно прошлого года, заявил в интервью РИА Новости временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов рамках Восточного экономического форума. Эксперт спрогнозировал рекордное число вакансий на рынке труда в России

"У нас экспорт АПК хорошо растет. Президент об этом говорил — мы практически перевыполнили показатели по экспорту зерновых относительно прошлого года. В основном сейчас экспортируем зерновые. Это львиная доля. Также масличные культуры, масло, растительное масло, подсолнечник. Наверно, это основные", — сказал Давыдов, добавив, что основными покупателями российского зерна являются Китай, Ближний Восток, Египет и Казахстан.

"Наверно, можно сказать, что эти страны уже являются нашими традиционными рынками", — отметил он. Врио главы ФТС также обратил внимание, что рост экспорта продукции АПК составляет "порядка 70% в весовом выражении", в стоимостном – поменьше, потому что "опять-таки зависит от конъюнктуры цен".

"Экспорт продовольствия у нас становится главной статьей доходов в федеральный бюджет после нефти и газа", — добавил Давыдов.

VIII Восточный экономический форум проходил 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru во вторник, 19 сентября, в 10.00 мск.