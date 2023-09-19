ВЛАДИВОСТОК, 19 сен — ПРАЙМ. Исследования 112 проб в рамках усиленного контроля радиоактивности рыбы, добытой в близких к месту сброса воды с японской АЭС "Фукусима-1" регионах РФ, не выявили повышенной радиоактивности, сообщили в приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора. Российские ученые провели анализы воды, сброшенной с АЭС "Фукусима-1"

Оператор "Фукусимы-1" компания ТЕРСО 24 августа начала сброс в океан воды со станции. Вода проходит очистку, а перед сбросом ее разбавляют морской водой. Россельхознадзор информировал о введении усиленного контроля рыбной продукции из Японии по радиологическим показателям. Приморское межрегиональное управление ведомства 31 августа впервые с начала сброса воды сообщило о проверке рыбы, добытой в РФ вблизи места сброса с "Фукусимы". Исследования прошли 443 пробы рыбной продукции. Превышение нормы радиологических показателей зафиксировано не было.

"Подведомственным Россельхознадзору ФГБУ — "Приморская межобластная ветеринарная лаборатория" с 11 по 15 сентября проведено 338 исследований 112 проб рыбной продукции общим весом 26,7 тысячи тонн, добытой в промысловых подзонах шести регионов Российской Федерации. Случаев превышения установленных нормативов по показателям радиоактивной чистоты не установлено", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Среди продукции, происхождение которой было указано, в 34 случаях значились промысловые подзоны Сахалинской области, в 28 случаях — Приморского края, в 20 случаях — Камчатского края, в 18 случаях — Хабаровского края, в четырех — Магаданской области и в одном случае — Мурманской области.

В Приморском крае исследовали 90 проб разной продукции: крабов, минтая, иваси, горбуши, морского гребешка и других видов. На Сахалине проверили еще 22 пробы продукции, в том числе пробы охлажденной спизулы и варено-мороженого филе спизулы, кеты, горбуши, икры, тунца, креветок, молок.

По сообщению ведомства, рыбную продукцию проверяют на удельную активность йода-131, удельную активность стронция-90, удельную активность цезия-134, удельную активность цезия-137.