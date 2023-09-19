МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Рыбаки России с начала года выловили более 4,05 миллиона тонн водных биологических ресурсов, на 11,5% выше уровня на ту же дату в прошлом году, говорится в сообщении Росрыболовства. Росрыболовство повысило прогноз вылова рыбы в 2023 году

"По данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи (подведомственного Росрыболовству — прим. ред.), к 19 сентября 2023 года общий объем добычи водных биоресурсов всеми российскими пользователями превысил 4,05 миллиона тонн, что на 11,5% больше уровня аналогичного периода прошлого года", — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

В том числе в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне объем добычи увеличился на 16% и превысил 3,09 миллиона тонн. В Северном рыбохозяйственном бассейне рыбаки выловили 353,2 тысячи тонн, объем добычи в Западном вырос на 9,5% и достиг 58,1 тысячи тонн. В Волжско-Каспийском бассейне рыбаки добыли 57,5 тысячи тонн, в Азово-Черноморском — 29,7 тысячи.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский рыбопромысловый флот освоил 416,8 тысячи тонн — почти на 6,3% выше уровня соответствующего периода прошлого года.

Ранее Росрыболовство улучшило прогноз по вылову водных биоресурсов на 2023 год до 5,08 миллиона тонн.