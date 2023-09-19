МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Правительство Индонезии не выделит новых квот на добычу никелевых руд в 2023 году, заявил заместитель министра-координатора по морским делам и инвестициям страны Септиан Харио Сето. Цена никеля в Шанхае достигает четырехмесячного максимума

Решение о выделении квот было ранее отсрочено после того, как правительство Индонезии вернулось к старой процедуре их оформления ввиду продолжающегося расследования нелегальных горнодобывающих работ. Данное решение, вероятно, приведет к еще большему ограничению предложению никелевого сырья на рынке.

Цены на никелевые руды в Индонезии в последние недели значительно выросли, отмечают местные покупатели. Негативно на добычу повлияла отсрочка с решением по квотам.

По словам Септиана, новая система подачи заявок на квоты будет доступна для добывающих никелевые руды компаний с октября, а собственно заявки можно будет подавать с ноября. Затем правительство начнет процедуру рассмотрения этих заявок, сообщил замминистра по морским делам и инвестициям в кулуарах отраслевой конференции Fastmarkets в Амстердаме.

Чиновник признал, что некоторые заводы в Индонезии ограничили или даже приостановили производство ввиду нехватки руды.

Около двух третей мировых поставок никеля используется для производства нержавеющей стали, быстро расширяется также его применение в аккумуляторах для электромобилей.