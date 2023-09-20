БРЮССЕЛЬ, 20 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо представил во вторник в Нью-Йорке ведущим мировым представителям алмазной отрасли план по отказу от российских драгоценных камней, пишет бельгийское издание Soir. Сьерра-Леоне пригласила "Алросу" изучить ее возможности в алмазодобыче

"Александр де Кроо предложил собравшейся в резиденции генконсула Бельгии в Нью-Йорке элите ювелирной отрасли добиться запрета российских алмазов и вытеснить их с рынка", — сообщило издание.

По его словам, "надежный механизм отслеживания алмазов и предотвращения попадания российских камней на рынки стран G7 почти готов". Однако, как подчеркнул Де Кроо, для "эффективной работы" механизма и его запуска 1 января 2024 года требуется участие всех ведущих игроков отрасли.

"Новый протокол отслеживания (алмазов – ред.) будет опираться на несколько механизмов контроля, в том числе на Кимберлийский процесс (международную систему сертификации, созданную в 2003 году для предотвращения притока необработанных алмазов из зон конфликтов на мировой рынок), с защитой через технологию блокчейн", — указывает Soir.

Soir отметила, что в случае успеха бельгийского плана "это должно привести к вытеснению российских камней с рынка в пользу алмазов африканского континента и падению их стоимости". О том, как отреагировали на инициативу Де Кроо представители мировой алмазной и ювелирной отрасли, не сообщается. Индийскую алмазную компанию внесли в список "спонсоров войны"

При этом ранее издание писало, что Бельгия, где расположен один из мировых центров торговли и обработки этих драгоценных камней – город Антверпен, понесет большие потери от такого запрета. Оборот в алмазной отрасли Антверпена составляет 47 миллиардов евро в год, 40% алмазов – российские. В Евросоюзе неоднократно указывали, что для введения каких-либо ограничений в отношении торговли российскими алмазами надо заручиться поддержкой международных партнеров, в частности, Индии как ключевого игрока в этой сфере. Брюссель подчеркивал также важность предварительно обеспечить отслеживание российских алмазов на мировых рынках.

Предположительно, G7 объявит о запрете в конце сентября – октябре. Евросоюз намерен принять санкции против российской алмазной отрасли в октябре-ноябре. Сам запрет на импорт необработанных российских алмазов должен, по замыслу авторов ограничений, вступить в силу 1 января 2024 года. Отказ от обработанных камней начнет действовать, как ожидается, позднее и будет вводиться поэтапно.

Ранее газета со ссылкой на бельгийского дипломата писала, что Бельгия руководит разработкой плана западных санкций против российских алмазов, о котором, как ожидается, должна в ближайшие недели объявить "Большая семерка", а затем и Евросоюз. В разработке также участвуют Еврокомиссия и США. Санкции могут начать действовать уже с 1 января 2024 года.