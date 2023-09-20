НОВОСИБИРСК, 20 сен — ПРАЙМ. Запущенный в начале этого года в России механизм промышленной ипотеки набрал обороты: выдано более 400 кредитов на сумму около 35 миллиардов рублей, сообщил в среду на форуме территорий развития и инвестиций "ИнПарк" в Новосибирске замдиректора департамента региональной промышленной политики Минпромторга РФ Леонид Данилов. Росреестр зафиксировал рекордное число ипотечных сделок в Москве

"Механизм в этом году был запущен. Сейчас у нас уже более 400 кредитов по всей стране выдано, то есть механизм достаточно активно набрал обороты. Кредиты сформированы на 35 миллиардов рублей. В Новосибирской области около 10 предприятий взяли кредиты совокупно более чем на 2 миллиарда рублей", — сказал он.

Данилов отметил, что промышленная ипотека представляет из себя механизм предоставления субсидируемых государством кредитов для приобретения промышленных площадей. Весной 2023 года механизм был расширен на строительство, реконструкцию и модернизацию промышленных площадей.

"Ключевое преимущество этого механизма в том, что процентная ставка, которая может составлять 3% и 5%, в зависимости от типа заемщика фиксирована и независима от значения "ключа". В случае роста ключевой ставки Банка России мы просто пересчитываем ту субсидию, которую предоставляем банкам в зависимости от значения "ключа", а для инвестора-заемщика ставка является постоянной на один период кредитования", — отметил он.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть расширение программы промышленной ипотеки, предусмотрев увеличение размера кредита до 1,5 миллиарда рублей. Данилов пояснил, что обсуждается как увеличение размера кредита, так и сроков кредитования.

"Сегодня мы на пленарном заседании мы обсуждали аналогичный механизм льготного кредитования для управляющих компаний парков. Как сегодня было отмечено, это очень актуальный вопрос, потому что инвестиционный цикл создания парковой инфраструктуры длительный, срок окупаемости 7-10 и более лет и, конечно, сообщество говорит о том, что был бы востребован механизм льготного кредитования именно девелоперов, управляющих компаний парков. Надеюсь, что на форуме мы тоже какие-то практические решения выработаем и будем дальше на федеральном уровне предлагать реализацию такого механизма", — сказал он.