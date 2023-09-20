НОВОСИБИРСК, 20 сен — ПРАЙМ. Новые регионы России, как ожидается, с 2024 года получат возможность создания полноценных промышленных и индустриальных парков и технопарков, сообщил в среду на форуме территорий развития и инвестиций "ИнПарк" в Новосибирске замдиректора департамента региональной промышленной политики Минпромторга РФ Леонид Данилов. В Минпромторге оценили работу механизма промышленной ипотеки

"Очень важная законодательная инициатива, законопроект уже подготовлен и внесен в Госдуму РФ. На этой неделе как раз в профильном комитете будет обсуждение. Предполагается внесение изменений в закон о промполитике, где по сути для новых регионов появится переходный период, пока предполагается, что до конца 2027 года, чтобы отдельным нормативным актом правительства закрепить требования к паркам и технопаркам на территориях новых регионов", — сказал он.

Данилов пояснил, что внесение изменений в закон необходимо в связи с тем, что в переходный период интеграции новых регионов при создании промпарков и технопарков на их территории есть сложности с предоставлением необходимого пакета правоустанавливающих документов, выписки из ЕГРН и так далее.

"Безусловно, в новых регионах по состоянию на "здесь и сейчас" с этим будут сложности. Поэтому понимаем, что важно это закрепить законодательно, поэтому рассчитываем, что в ближайшее время этот законопроект будет принят и наши новые регионы также получат возможность создавать парки с учетом особенностей, которые сейчас на практике есть. Надеюсь, что до конца года мы эту работу завершим", — сказал он.

Данилов отметил, что, например, в настоящее время обсуждается вопрос создания промышленного парка в Запорожской области. Министр промышленности и энергетики Запорожья Николай Еланцев пояснил журналистам, что индустриальный парк планируется создать в Мелитополе на территории в 39 гектаров, уже занятой в настоящее время неработающими цехами. На этой площадке планируют развивать литейное производство, механическую обработку металлов и запуск новых производств компонентной базы для автомобильной промышленности.