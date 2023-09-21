МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Российские производители и продавцы мебели не смогли заместить ушедшую с рынка шведскую сеть товаров для дома IKEA, при этом им пришлось столкнуться со снижением спроса и поднять цены, рассказали РИА Недвижимость эксперты. До конца 2023 года, по их прогнозам, производство мебели может сократиться на 20%, а цены на нее на фоне ослабления рубля могут вырасти еще на 15%. "Яндекс Маркет" начал выпускать мебель под собственным брендом

ОСТАЛАСЬ ПУСТОТА

Сейчас на российском рынке мебельных магазинов присутствует около 30 игроков, из которых крупных — 20, привел свои данные гендиректор компании "Этерна", эксперт в области управления недвижимостью Дмитрий Томилин.

Сеть магазинов IKEA до ухода из России в 2022 году, по данным гендиректора Mart Bespoke Properties Алексея Мартынцова, занимала около 20% рынка мебели и товаров для дома в стране при общей доле иностранных компаний 40%. Поэтому уход шведского бренда, по словам собеседника агентства, оставил брешь в этом сегменте, несмотря на то, что другие иностранные компании остались работать в стране.

Примерно половину доли IKEA (10% рынка) забрали маркетплейсы ("Яндекс.Маркет", Ozon) и такие крупные компании, как Hoff, "Аскона", Mr.Doors, рассказал вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин, добавив, что остальные 10% пока остаются неосвоенными.

СКАНДИНАВСКАЯ ЗАГАДКА

"Магия IKEA заключалась в том, что магазин давал возможность в одном месте приобрести мебель в нейтральной стилистике, которая подкреплялась хорошими аксессуарами для дома. Поэтому полноценного замещения не произошло", – констатировал исполнительный директор "Ангстрем" Вадим Чернушкин.

Так что бренды, которые заявляли себя в качестве аналогов IKEA, не смогли в полной мере оправдать ожидания покупателей, подтвердил Мартынцов. В качестве примера он привел белорусскую компанию Swed House, открывшую в Москве магазин с товарами, которые производятся на фабриках, ранее сотрудничавших со шведским брендом.

"Белорусский аналог, конечно, не отвечает в полной мере ожиданиям покупателей: это не привычная IKEA с ее тысячами квадратных метров экспозиции и обставленными комнатами, а всего лишь 300-метровый магазин с узнаваемыми товарами на полках", – объяснил эксперт.

Более конкурентоспособными в этом плане могут быть гипермаркеты мебели и товаров для дома Askona Home, высказал свое мнение Томилин. Он отметил, что первый и пока единственный такой магазин площадью 5 тысяч квадратных метров открылся в московском торговом центре Columbus. Сейчас, по словам эксперта, в компании рассматривают под свои магазины площади на 5-8 тысяч "квадратов" в Москве и Санкт-Петербурге, а затем планируют выходить в другие регионы.

ПОКУПАТЕЛИ ИДУТ В ОНЛАЙН

После ухода IKEA эксперты отмечают рост интереса к покупке мебели через интернет-магазины, в том числе среди покупателей из регионов. Так, по данным Ozon, на онлайн-каналы сейчас приходится более 33% всех продаж мебели в России.

Покупатели также часто используют омниканальный подход, добавили в пресс-службе Hoff. То есть люди приходят в офлайн-магазин, чтобы выбрать подходящую модель, а затем оформляют заказ онлайн с доставкой.

Кроме того, "Яндекс.Маркет" в августе 2023 года начал продавать мебель под собственной торговой маркой, развитием которой занимаются бывшие менеджеры IKEA.

ЦЕНЫ НЕ УДЕРЖАЛИСЬ

Вместе с тем ситуация со спросом на мебель в России в последнее время в целом складывается не самая позитивная, констатировали эксперты. В 2023 году, по данным Мартынцова, спрос упал примерно на 10-15% в сравнении с предыдущим годом. В основном это коснулось массового сегмента.

"Покупательская способность снижена, доходы у людей падают, они склонны экономить, особенно на крупных покупках, которые можно отложить", – объяснил Томилин.

При этом цены в мебельных магазинах растут из-за увеличения стоимости логистики и дефицита качественной фурнитуры, кожи и других материалов. Так, за последний год цены выросли на 12%, в результате средний чек увеличился до 67,4 тысячи рублей, подчеркнул Чернушкин.

ДАВЛЕНИЕ СЛАБОГО РУБЛЯ

С начала текущего года объем производства российской мебели, по словам Мартынцова, сократился почти на 10%, до 7,9 миллиона единиц, а по итогам года, согласно его прогнозам, снижение будет еще существеннее — 20%.

При этом цены на мебель, как отмечают эксперты, продолжат расти, в том числе из-за слабого рубля.

"Падение курса приведет к удорожанию импортных комплектующих и материалов, что, соответственно, скажется на себестоимости производства", – предупредил президент АМДПР, гендиректор Первой мебельной фабрики Александр Шестаков.

В результате мебель в России до конца текущего года может подорожать еще на 10-15%, заключил Мартынцов.