МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по промышленности и торговле поддержал принятие в первом чтении законопроекта, направленного на стимулирование спроса на российскую промышленную продукцию и создание условий для ее приоритетного использования. В Минпромторге оценили работу механизма промышленной ипотеки

В этих целях документ, внесенный правительством, дополняет закон "О промышленной политике в РФ" рядом понятий, в том числе "российская промышленная продукция", "производитель российской промышленной продукции", "цифровой паспорт промышленной продукции".

При этом Минпромторг России будет вести реестр российской промышленной продукции и определять образец, порядок использования и прекращения использования логотипа "Российская промышленная продукция". Включение продукции в этот реестр станет основанием для использования этого логотипа для поддержания интереса к российской промышленной продукции и ее продвижения на рынке. Для включения в реестр продукция должна соответствовать критериям, утвержденным кабмином.

"С учетом изменения понятийного аппарата актуализируются обозначенные в законе цели, задачи и принципы промполитики, и утверждается полномочие правительства устанавливать требования о приоритетном порядке приобретения, использования и реализации отечественной продукции", — пояснил на заседании комитета первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков.

Также законопроект предусматривает создание системы цифровых паспортов промышленной продукции. Как пояснил Осьмаков, речь идет о формировании единого механизма идентификации товаров и аккумулирования данных о мерах поддержки производителей и заказчиков, работающих по 44-му (о контрактной системе в сфере госзакупок) и 223-му (о закупках отдельных видов юрлиц) федеральным законам. "Цифровые паспорта, которые будут открыты для пользователей электронных площадок, помогут подобрать аналоги импорта и покажут возможность экономить на закупках", — добавил он. Минэкономразвития повысило прогноз по росту промпроизводства

"Законопроект нужный, после обсуждения с экспертным сообществом мы понимаем, что нужно как можно быстрее его принимать, но, на наш взгляд, достаточно серьезные предстоят доработки", — заявил, в свою очередь, глава комитета Владимир Гутенев.

По его словам, в комитет поступили замечания от различных организаций, в том числе от "Ростеха", "Уралвагонзавода", Промсвязьбанка, ОСК, КРЭК, Ассоциации производителей электронной аппаратуры и приборов, Объединенной приборостроительной корпорации. В замечаниях, в частности, указывается, что при отсутствии возможности оперативного включения продукции в реестр предприятие может лишиться доступа к госконтрактам и, как следствие, утратить финансовую стабильность.

"Во избежание этих обстоятельств предлагается предоставить возможность российским промышленным предприятиям упрощенного включения имеющейся и реализующей продукции в реестр … с переходным периодом", — отметил Гутенев.