Аналитик: санкции против алмазов из России разрушат рынок драгоценных камней
МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Санкции против российских алмазов способны обрушить мировой рынок драгоценных камней, в мире нет замены России как поставщика алмазов, такое мнение РИА Новости высказал независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов.
"Массированные санкции против российских алмазов, вплоть до полного запрета их оборота, способны не просто перевернуть вверх дном глобальный рынок драгоценных камней, а в буквальном смысле слова его разрушить до основания: в 2022 году в нашей стране было добыто 43,2 миллиона карат алмазов, тогда как в Ботсване – 27,4 миллиона, в Канаде – 23,2 миллиона, в Конго – 15,1 миллиона, в Австралии – 14 миллионов и в ЮАР – 9,9 миллиона карат", — рассказал Хазанов.
По данным бельгийской Soir, на прошлой неделе премьер-министр Бельгии Александр де Кроо представил мировой алмазной отрасли план вытеснения с рынка российских драгоценных камней. По словам де Кроо, надежный механизм отслеживания алмазов и предотвращения попадания российских камней на рынки стран G7 почти готов, однако для эффективной работы механизма и его запуска 1 января требуется участие всех ведущих игроков отрасли.
Эксперт также назвал причины, почему российские алмазы будет сложно заменить. По его словам, нет ни одной страны в мире с достаточным количеством месторождений алмазов, а также ни у одной страны в мире нет возможности оперативно запустить разработку камней в ближайшее время.
В качестве наиболее разрушительного для мировой экономики последствия санкций на российские алмазы Хазанов назвал массовые увольнения: от ограничений на продажу российских алмазов пострадают огранщики, ювелиры, занятые в компаниях по производству инструментов для обработки алмазов, трейдеры, сотрудники специализированных фирм по перевозке драгоценных камней. Кроме того, санкции скажутся на ценах на алмазы. Так, эксперт спрогнозировал скачок цен на 10-20%.
Схожее мнение высказывал в интервью РИА Новости во вторник и.о. постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов. Он утверждал, что санкции в отношении российских алмазов носят дискриминационный характер и противоречат правилам международной торговли. Как и Хазанов, Логвинов убежден, что ограничения несут серьезные риски для функционирования глобальных производственно-сбытовых цепочек и могут серьезно пошатнуть позиции ряда вовлеченных в данные цепочки развивающихся стран, прежде всего — центров огранки алмазов.
https://1prime.ru/industry_and_energy/20230926/841824755.html