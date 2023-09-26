МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Санкции против российских алмазов способны обрушить мировой рынок драгоценных камней, в мире нет замены России как поставщика алмазов, такое мнение РИА Новости высказал независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов. Санкции против российских алмазов станут угрозой рынку, заявил дипломат

"Массированные санкции против российских алмазов, вплоть до полного запрета их оборота, способны не просто перевернуть вверх дном глобальный рынок драгоценных камней, а в буквальном смысле слова его разрушить до основания: в 2022 году в нашей стране было добыто 43,2 миллиона карат алмазов, тогда как в Ботсване – 27,4 миллиона, в Канаде – 23,2 миллиона, в Конго – 15,1 миллиона, в Австралии – 14 миллионов и в ЮАР – 9,9 миллиона карат", — рассказал Хазанов.

По данным бельгийской Soir, на прошлой неделе премьер-министр Бельгии Александр де Кроо представил мировой алмазной отрасли план вытеснения с рынка российских драгоценных камней. По словам де Кроо, надежный механизм отслеживания алмазов и предотвращения попадания российских камней на рынки стран G7 почти готов, однако для эффективной работы механизма и его запуска 1 января требуется участие всех ведущих игроков отрасли.

Эксперт также назвал причины, почему российские алмазы будет сложно заменить. По его словам, нет ни одной страны в мире с достаточным количеством месторождений алмазов, а также ни у одной страны в мире нет возможности оперативно запустить разработку камней в ближайшее время. Производители алмазов озабочены планом по отказу от продукции России

В качестве наиболее разрушительного для мировой экономики последствия санкций на российские алмазы Хазанов назвал массовые увольнения: от ограничений на продажу российских алмазов пострадают огранщики, ювелиры, занятые в компаниях по производству инструментов для обработки алмазов, трейдеры, сотрудники специализированных фирм по перевозке драгоценных камней. Кроме того, санкции скажутся на ценах на алмазы. Так, эксперт спрогнозировал скачок цен на 10-20%.

Схожее мнение высказывал в интервью РИА Новости во вторник и.о. постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов. Он утверждал, что санкции в отношении российских алмазов носят дискриминационный характер и противоречат правилам международной торговли. Как и Хазанов, Логвинов убежден, что ограничения несут серьезные риски для функционирования глобальных производственно-сбытовых цепочек и могут серьезно пошатнуть позиции ряда вовлеченных в данные цепочки развивающихся стран, прежде всего — центров огранки алмазов.