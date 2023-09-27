МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Добыча природных алмазов в мире упала на 20% за последние шесть лет, по итогам текущего года ожидается на уровне 118 миллионов карат против 148 миллионов карат в 2018 году, следует из аналитического отчета "Алросы". Названы разрушительные последствия санкций против российских алмазов

"За последние шесть лет объем производства природных алмазов в мире сократился на 20%. При этом не ожидается, что в обозримой перспективе мировая добыча алмазов превысит текущие объемы. Сырьевая база алмазных месторождений в мире характеризуется относительно постоянным набором активов, большая часть которых разрабатывается на протяжении длительного времени либо характеризуется незначительным потенциалом", — пишет "Алроса".

Согласно графику с динамикой мировой добычи алмазов, приведенному в отчете компании, за 2018 год в мире было добыто 148 миллионов карат драгоценных камней, а по итогам 2023 года мировая добыча ожидается на уровне 118 миллионов карат. Также компания спрогнозировала объемы добычи алмазов на ближайшие два года: 116 миллионов карат в 2024 году и 118 миллионов карат в 2025 году.

По оценке компании, идет процесс постепенного истощения наиболее крупных и легкодоступных для разработки алмазных месторождений. При этом вероятность обнаружения нового крупного месторождения низкая, так как большинство легкодоступных (находящихся у поверхности) месторождений уже открыто. СМИ: Запад обсудит с Индией последствия ограничений на российские алмазы

Однако, отмечает "Алроса", даже в случае открытия крупного месторождения до начала добычи пройдет несколько лет — это время потребуется для получения всех разрешений, проектирования, строительства необходимой инфраструктуры.

В апреле Минприроды и Роснедра заявили о нацеленности на поиск альтернатив алмазодобывающей промышленности для Якутии на фоне истощения алмазных месторождений в регионе.

"Алроса" — крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. В свободном обращении находится 34% акций компании; на долю России, республики Саха и муниципальных образований республики приходится 66%.