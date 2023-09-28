ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 сен — ПРАЙМ. Оценка ресурсов акватории Охотской нефтегазоносной провинции (НГП) на Дальнем Востоке снижена вдвое — с почти 10 до 5,2 миллиарда тонн условного топлива (ТУТ); центральная часть Охотского моря бесперспективна для добычи, заявила начальник управления геологии нефти и газа, подземных вод и сооружений Роснедр Нина Ерофеева. "Газпром" возобновил поставки газа по "Силе Сибири" в Китай

В ходе выступления на Дальневосточном энергетическом форуме она рассказала о работе по созданию региональной сети опорных геолого-геофизических профилей для оценки перспектив нефтегазоносности осадочных бассейнов Охотского моря.

"Проводили мы ее в 2020–2022 годах… В результате мы уточнили тектоническое районирование Охотского моря, оценили ресурсы в количестве 5 миллиардов 200 миллионов ТУТ, оценили 20 локальных объектов, которые преимущественно являются газовыми", – сказала Ерофеева.

Она привела показатели, согласно которым начальные суммарные ресурсы и ресурсы акватории Охотской НГП в 2017 году оценивались в 9,976 миллиарда ТУТ. При этом начальные ресурсы всей Охотской нефтегазоносной провинции оцениваются в 10,3 миллиарда тонн условного топлива.

"По результатами этой обобщающей оценки в целом ресурсы Охотского моря снизились довольно значительно. Площадь развития нефтегазоносных областей несколько уточнилась, снизилась. Центральная часть Охотского моря является бесперспективной, поскольку мощность осадочная была там очень незначительная", – отметила начальник управления Роснедр.

"Тем не менее, получена новая геологическая информация, которая позволит недропользователям более конкретно подходить к геологоразведочным работам уже на своих лицензионных участках", – заключила она.

Охотская нефтегазоносная провинция площадью 1,2 миллиона километров занимает акваторию Охотского и частично Японского морей и примыкающие к ней территории острова Сахалин и полуострова Камчатка. Сейчас на Сахалине развиваются проекты "Сахалин-1", "Сахалин-2" и "Сахалин-3".

Дальневосточный энергетический форум "Нефть и газ Сахалина" проходит в Южно-Сахалинске с 27 по 29 сентября.