МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Филиппины в июле импортировали из России уголь на 18,2 миллиона долларов — впервые с октября прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных статистического ведомства страны. Филиппины планируют заключить меморандум о взаимопонимании с ЕАЭС

Филиппины до июня 2022 года были частыми покупателями российского угля — среднемесячные покупки составляли примерно 3,3 миллиона долларов. Затем крупная закупка была в октябре 2022 года — на 16,1 миллиона долларов.

В июле 2023 года филиппинские компании возобновили покупку угля из России — первая за восемь месяцев партия составила 82,5 тысячи тонн на 18,2 миллиона долларов. Стоимость импорта стала максимальной с октября 2016 года, когда было приобретено угля на 107,8 миллиона долларов.

Последний раз длительный перерыв в поставках российского угля в Филиппины был в 2017 году — тогда поставок не было весь год. В 2021 году стоимость импорта за весь год составила 17,8 миллиона долларов, в 2022 году — уже 43,8 миллиона долларов.

Крупнейшим поставщиком угля Филиппинам в июле была Индонезия (296,4 миллиона долларов). На втором месте расположилась Россия, а на третьем — Вьетнам (9,7 миллиона долларов).