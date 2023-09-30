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2023
https://1prime.ru/industry_and_energy/20230930/841855674.html
Филиппины в июле закупили российский уголь впервые за восемь месяцев
Промышленность
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Филиппины в июле импортировали из России уголь на 18,2 миллиона долларов — впервые с октября прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных статистического ведомства страны... ПРАЙМ, 30.09.2023
экономика, промышленность, новости, россия, уголь, филиппины
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Филиппины в июле импортировали из России уголь на 18,2 миллиона долларов — впервые с октября прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных статистического ведомства страны.
Филиппины до июня 2022 года были частыми покупателями российского угля — среднемесячные покупки составляли примерно 3,3 миллиона долларов. Затем крупная закупка была в октябре 2022 года — на 16,1 миллиона долларов.
В июле 2023 года филиппинские компании возобновили покупку угля из России — первая за восемь месяцев партия составила 82,5 тысячи тонн на 18,2 миллиона долларов. Стоимость импорта стала максимальной с октября 2016 года, когда было приобретено угля на 107,8 миллиона долларов.
Последний раз длительный перерыв в поставках российского угля в Филиппины был в 2017 году — тогда поставок не было весь год. В 2021 году стоимость импорта за весь год составила 17,8 миллиона долларов, в 2022 году — уже 43,8 миллиона долларов.
Крупнейшим поставщиком угля Филиппинам в июле была Индонезия (296,4 миллиона долларов). На втором месте расположилась Россия, а на третьем — Вьетнам (9,7 миллиона долларов).