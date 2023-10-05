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2023-10-05T12:16:03+03:00
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2023
https://1prime.ru/industry_and_energy/20231005/841898031.html
Объем промышленного производства в Москве вырос более чем на 12 процентов
Промышленность
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Объем промпроизводства в Москве увеличился более чем на 12% с февраля по сентябрь 2023 года, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и... ПРАЙМ, 05.10.2023
бизнес, регионы, экономика, промышленность, новости, россия, москва, промышленное производство
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Объем промпроизводства в Москве увеличился более чем на 12% с февраля по сентябрь 2023 года, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Предприятия города стабильно развиваются. Так, за восемь месяцев 2023 года промышленное производство в столице выросло на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. При этом обрабатывающие предприятия увеличили выпуск продукции на 13,9%", — сказал он и отметил, что за восемь месяцев 2023 года в Москве стали производить больше одежды, лекарственных препаратов, запчастей для автомобилей и машиностроения, а также электрического оборудования.