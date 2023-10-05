МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Объем промпроизводства в Москве увеличился более чем на 12% с февраля по сентябрь 2023 года, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Туристы из Краснодара потратили больше всех денег на летний отдых в Москве

"Предприятия города стабильно развиваются. Так, за восемь месяцев 2023 года промышленное производство в столице выросло на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. При этом обрабатывающие предприятия увеличили выпуск продукции на 13,9%", — сказал он и отметил, что за восемь месяцев 2023 года в Москве стали производить больше одежды, лекарственных препаратов, запчастей для автомобилей и машиностроения, а также электрического оборудования.