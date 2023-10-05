2023-10-05T19:01:05+03:00
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2023-10-05T19:01:05+03:00
2023
https://1prime.ru/industry_and_energy/20231005/841903482.html
Путин не исключил отзыв ратификации договора о запрете ядерных испытаний
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Россия может отозвать ратификацию документа о запрете ядерных испытаний, поступив зеркально по отношению к США, заявил президент России Владимир Путин. "Я слышу призывы начать... ПРАЙМ, 05.10.2023
экономика, госпроекты, промышленность, новости, россия, путин, валдай, договор о запрете ядерных испытаний
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СОЧИ, 5 окт — ПРАЙМ. Россия может отозвать ратификацию документа о запрете ядерных испытаний, поступив зеркально по отношению к США, заявил президент России Владимир Путин.
"Я слышу призывы начать испытание ядерного оружия, вернуться к испытаниям. Не здесь, вот что бы сказал: США подписали соответствующий международный акт, договор о запрете на испытания ядерного оружия, и Россия его подписала. Россия подписала и ратифицировала, а США подписали, но не ратифицировали", — сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Президент добавил, что не готов сейчас сказать, нам нужно или не нужно проводить испытания ядерного орудия, но повести себя зеркально в отношениях с Соединенными Штатами, когда они подписали, но не ратифицировали документ, можно. По словам Путина, отзыв ратификации документа вопрос депутатов Государственной Думы.
Подписавшим данный договор запрещено проводить ядерные испытания, а также подталкивать к этому другие страны. Несмотря на то, что договор подписали 185 стран, ратифицировали его 170 государств.