СОЧИ, 5 окт — ПРАЙМ. Россия может отозвать ратификацию документа о запрете ядерных испытаний, поступив зеркально по отношению к США, заявил президент России Владимир Путин. Путин призвал развивать саровский ядерный центр

"Я слышу призывы начать испытание ядерного оружия, вернуться к испытаниям. Не здесь, вот что бы сказал: США подписали соответствующий международный акт, договор о запрете на испытания ядерного оружия, и Россия его подписала. Россия подписала и ратифицировала, а США подписали, но не ратифицировали", — сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Президент добавил, что не готов сейчас сказать, нам нужно или не нужно проводить испытания ядерного орудия, но повести себя зеркально в отношениях с Соединенными Штатами, когда они подписали, но не ратифицировали документ, можно. По словам Путина, отзыв ратификации документа вопрос депутатов Государственной Думы.

Подписавшим данный договор запрещено проводить ядерные испытания, а также подталкивать к этому другие страны. Несмотря на то, что договор подписали 185 стран, ратифицировали его 170 государств.