МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Минпромторг предложил увеличить квоту на экспорт удобрений из России на 2,2 миллиона тонн, соответствующий проект постановления кабмина опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Россия продала удобрения 60 странам в первом полугодии

Производители минеральных удобрений добровольно зафиксировали предельные цены в 2021 году. С тех пор они формируются согласно рекомендациям ФАС по индексации. Сейчас внутренние цены сохраняются на уровне 2022 года. Кроме того, на этом рынке правительством установлена экспортная квота. С 1 июня по 30 ноября она составляет 16,3 миллиона тонн, сейчас этот объем предлагается увеличить на 2,2 миллиона тонн, до 18,5 миллиона тонн.

"Установить с 1 июня по 30 ноября 2023 г. включительно количественное ограничение на вывоз за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, минеральных удобрений в объеме 18 538 837 тонн, из них по кодам ТН ВЭД ЕАЭС 3102 10 100 0, 3102 10 900 0, 3102 80 000 0, 3102 30 100 0 и 3102 30 900 0 в объеме 11 478 946, по кодам ТН ВЭД ЕАЭС 3105 20 100 0, 3105 20 900 0, 3105 40 000 0 и 3105 59 000 0 в объеме 7 059 891 тонн", — говорится в проекте Минпромторга.

"Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2023 года № 822 предусмотрено 16 329 278 тонны экспортных квот по указанным продуктам, таким образом дефицит экспортных квот составляет 2 209 559 тонны" — сообщает ведомство.