Минпромторг предложил увеличить квоту на экспорт удобрений на 2,2 миллиона тонн
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Минпромторг предложил увеличить квоту на экспорт удобрений из России на 2,2 миллиона тонн, соответствующий проект постановления кабмина опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Производители минеральных удобрений добровольно зафиксировали предельные цены в 2021 году. С тех пор они формируются согласно рекомендациям ФАС по индексации. Сейчас внутренние цены сохраняются на уровне 2022 года. Кроме того, на этом рынке правительством установлена экспортная квота. С 1 июня по 30 ноября она составляет 16,3 миллиона тонн, сейчас этот объем предлагается увеличить на 2,2 миллиона тонн, до 18,5 миллиона тонн.
"Установить с 1 июня по 30 ноября 2023 г. включительно количественное ограничение на вывоз за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, минеральных удобрений в объеме 18 538 837 тонн, из них по кодам ТН ВЭД ЕАЭС 3102 10 100 0, 3102 10 900 0, 3102 80 000 0, 3102 30 100 0 и 3102 30 900 0 в объеме 11 478 946, по кодам ТН ВЭД ЕАЭС 3105 20 100 0, 3105 20 900 0, 3105 40 000 0 и 3105 59 000 0 в объеме 7 059 891 тонн", — говорится в проекте Минпромторга.
"Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2023 года № 822 предусмотрено 16 329 278 тонны экспортных квот по указанным продуктам, таким образом дефицит экспортных квот составляет 2 209 559 тонны" — сообщает ведомство.
https://1prime.ru/industry_and_energy/20231006/841913657.html