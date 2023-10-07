МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Исследователи департаменты МВФ создали модель, где мировой порядок делится на две части, где страны не торгуют сырьем между собой. Первой частью главенствуют Китай и Россия, второй США и Европа. Данная схема была выработана, чтобы показать, как подобное группирование может разорвать уже имеющие торговые связи и привести к стремительному подорожанию важных полезных ископаемых и сельхозкультуры. Молдавия вошла в топ стран-производителей качественного вина

Авторы исследования, опираясь на статистику Британской геологической службы, Геологической службы США, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Международного энергетического агентства, представили новую информационную базу о мировом производстве сырьевых товаров. База демонстрирует, что страны-производители сильнее всего сосредотачиваются на производстве вольфрама (Китай — 85% общего производства, Вьетнам — 5%, Россия — 3%), редкоземельных элементов (Китай — 70%, Мьянма — 11%, Австралия — 8%), пальмового масла (Индонезия — 60%, Малайзия — 25%, Таиланд — 4%).

По данным исследовательского департамента МВФ, Россия входит в тройку крупнейших производителей по 10 товарам: вольфрам (3% мирового производства), сурьма (16%), кремний (7%), магний (9%), никель (9%), калий (17%), семена подсолнечника (27%), природный газ (18%), сырая нефть (12%), пшеница (10%). Эти данные могли несколько измениться, поскольку база построена на информации доковидного 2019 года.