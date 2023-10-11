МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Польша продолжает наращивать производство пластиковых изделий, несмотря на действующие в Евросоюзе стандарты, причем вместо ограничения производства она импортирует дешевый первичный пластик из России, который становится альтернативой пластикам польского производства. Об этом пишет Interia. Myśl Polska: Польше придется платить по счету "гостей за соседним столиком"

Спрос на пластмассы в Польше составляет четыре миллиона тонн в год, что составляет 7,5 процента от общего спроса ЕС.

"Это ужасные цифры, учитывая, что большинство государств-членов ЕС пытаются ограничить использование пластика и пропагандировать рециклинг", — прокомментировали происходящее в ассоциации "Польский рециклинг".

Не прошедший процесс рециклинга пластик — это гигантские налоги, которые Польша платит за присутствие на рынке переработанных пластмасс. В 2021 году страна заплатила из государственного бюджета 1,69 миллиарда злотых "пластикового налога".

По оценкам экспертов, в 2022 году данная сумма могла превысить два миллиарда злотых. Если Польша не возьмется всерьез за развитие рециклинга, то она будет с каждым годом увеличиваться, указывается в статье.