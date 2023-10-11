2023-10-11T07:26:00+03:00
2023-10-11T08:07:36+03:00
2023-10-11T07:26:00+03:00
2023
https://1prime.ru/industry_and_energy/20231011/841945389.html
"Ужасные цифры". В Польше забили тревогу из-за ввоза российского сырья
Промышленность
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Польша продолжает наращивать производство пластиковых изделий, несмотря на действующие в Евросоюзе стандарты, причем вместо ограничения производства она импортирует дешевый... ПРАЙМ, 11.10.2023
экономика, промышленность, новости, польша, торговля, пластик
https://cdnn.1prime.ru/images/83850/24/838502488.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83850/24/838502488.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83850/24/838502487.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83850/24/838502487.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83850/24/838502475.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83850/24/838502475.jpg
https://1prime.ru/society/20231010/841934317.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Польша продолжает наращивать производство пластиковых изделий, несмотря на действующие в Евросоюзе стандарты, причем вместо ограничения производства она импортирует дешевый первичный пластик из России, который становится альтернативой пластикам польского производства. Об этом пишет Interia.
Спрос на пластмассы в Польше составляет четыре миллиона тонн в год, что составляет 7,5 процента от общего спроса ЕС.
"Это ужасные цифры, учитывая, что большинство государств-членов ЕС пытаются ограничить использование пластика и пропагандировать рециклинг", — прокомментировали происходящее в ассоциации "Польский рециклинг".
Не прошедший процесс рециклинга пластик — это гигантские налоги, которые Польша платит за присутствие на рынке переработанных пластмасс. В 2021 году страна заплатила из государственного бюджета 1,69 миллиарда злотых "пластикового налога".
По оценкам экспертов, в 2022 году данная сумма могла превысить два миллиарда злотых. Если Польша не возьмется всерьез за развитие рециклинга, то она будет с каждым годом увеличиваться, указывается в статье.