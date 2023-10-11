2023-10-11T12:36:08+03:00
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2023-10-11T12:36:08+03:00
2023
https://1prime.ru/industry_and_energy/20231011/841948956.html
Песков отметил важность импортозамещения в двигателестроении
Промышленность
Новости
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Тема импортозамещения авиационных двигателей важна с учетом географии России, идет поиск решений для новых вызовов, заявил официальных представитель Кремля Дмитрий Песков. "Это... ПРАЙМ, 11.10.2023
экономика, промышленность, новости, дмитрий песков, импортозамещение, двигателестроение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Тема импортозамещения авиационных двигателей важна с учетом географии России, идет поиск решений для новых вызовов, заявил официальных представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Это тема, которая постоянно на повестке дня у наших авиационных властей. Правительством (России — ред.) принимаются меры. Эта тема чрезвычайно важна для нас с учетом нашей географии", — сказал он.
Песков также назвал приоритетным вопрос транспортной доступности регионов. Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что власти ищут новые пути решения для встречающихся вызовов.
Импортозамещение — курс на замещение ввезенной продукции товарами, произведенными в стране. Россия взяла курс на импортозамещение в 2014 году на фоне введения санкций Западом.