МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Тема импортозамещения авиационных двигателей важна с учетом географии России, идет поиск решений для новых вызовов, заявил официальных представитель Кремля Дмитрий Песков. "Газпром" напомнил об импортозамещении на объектах компании

"Это тема, которая постоянно на повестке дня у наших авиационных властей. Правительством (России — ред.) принимаются меры. Эта тема чрезвычайно важна для нас с учетом нашей географии", — сказал он.

Песков также назвал приоритетным вопрос транспортной доступности регионов. Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что власти ищут новые пути решения для встречающихся вызовов.

Импортозамещение — курс на замещение ввезенной продукции товарами, произведенными в стране. Россия взяла курс на импортозамещение в 2014 году на фоне введения санкций Западом.