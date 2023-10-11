МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Российские виноделы в условиях невозможности участия в международных смотрах получили свой отечественный конкурс, который по собственной методологии позволит создать лучший рейтинг вин, заявил на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" президент Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян. В Ассоциации виноградарей и виноделов назвали долю вина из России на рынке

"Мы все — профессионалы, которые занимаются вином, — с удовольствием поддерживаем этот рейтинг. Мы его ждали, потому что это мнение нашего потребителя, людей, которые очень любят вино и трепетно относятся к российскому виноделию и для которых очень важно, на что ориентироваться", — сказал Саркисян.

Вина номинируются в шести номинациях: красные вина, белые вина, розовые вина, игристые вина, российское шампанское, крепленые (ликерные) вина. Само право номинировать образцы на участие предоставляется организаторам ведущих конкурсов и рейтингов российских вин, список которых каждый год будет актуализироваться.

Ассоциация "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" (АВВР) представила новый ежегодный винный конкурс — "Кубок АВВР", итоги которого будут обнародованы на II Российском винодельческом форуме 9-10 ноября 2023 года, сообщил ранее в среду глава ассоциации Дмитрий Киселев.

"Конкурсов и различных рейтингов стало очень много. АВВР собрала эти рейтинги и представит действительно лучший из лучших — и это еще важно с учетом того, что российское виноделие за 10 лет сделало то, что ни одна страна мира не сделала, и с учетом ситуации, когда наши производители не могут отправлять свою продукцию на международные конкурсы", — добавил он.

Глава АВВР Дмитрий Киселев, объявляя о конкурсе, заметил, что старт этому мероприятию дается в очень хорошем информационном контексте — "буквально на днях опрос Роскачества показал, что 51% россиян считает, что отечественные вина лучше, чем импортные".

За годы с момента принятия закона о виноградарстве и виноделии в России резко увеличилось и качество, и количество российского вина, добавил он. Например, в 2022 году по сравнению с 2021 годом объем производства вырос на 13%, а само виноделие с момента принятия закона стало одной из самых быстроразвивающихся отраслей России.