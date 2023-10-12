МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. "Росгеология" предлагает Саудовской Аравии работы по разведке твердых полезных ископаемых, по нефти и газу не планирует работать из-за высокой степени изученности недр и конкуренции, сообщил журналистам глава компании Сергей Горьков в кулуарах Российской энергетической недели. "Росгеология" рассказала о динамике темпов геологоразведки нефти и газа

"Саудовской Аравии предлагаем (работы — ред.) по твердым полезным ископаемым, потому что у них опыта немного. У нас есть понимание, как минимум, о десяти блоках, которые достаточно интересны в Саудовской Аравии по разработке полиметаллов. Мы их видим, понимаем, предлагаем активную работу по их разведке и последующему привлечению инвесторов к разработке", — сказал Горьков.

"В нефти и газе сложно с ними работать, хотя мы пытались несколько раз. Во-первых, не так много геологоразведки уже осталось. Они все изучили. Во-вторых, у них там конкуренция высокая. Ниши такой нет в нефтегазе, а по твердым есть", — объяснил он, почему компания не планирует предлагать работы Саудовской Аравии по углеводородам.

В то же время, по словам Горькова, в твердых полезных ископаемых у королевства слабая изученность недр, при этом есть потенциал по полиметаллам: меди, цинку, золоту.

Глава "Росгеологии" также поделился мнением, что российским металлургическим компаниям будет интересно выйти на рынок Саудовской Аравии.

Сейчас компания ведет переговоры с королевством о том, каким образом и с какими партнерами будут разрабатываться интересующие ее блоки, добавил Горьков.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.