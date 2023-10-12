СОЧИ, 12 окт — ПРАЙМ. Российские производители смогут покрыть спрос на чипы для банковских карт в РФ в конце 2024 года — 2025 году, уже ведется работа по расширению производственных возможностей "Микрона" и "НМ-Теха", сообщил в интервью РИА Новости в рамках форума "Микроэлектроника" замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак. Япония инвестирует в завод полупроводников в Хиросиме $1,3 млрд

Весной 2022 года в РФ фиксировался дефицит чипов для банковских карт на фоне отказа европейских поставщиков от сотрудничества. С начала 2023 года, в целом, проблема была решена, сообщали РИА Новости опрошенные представители банков.

"Завод "Микрон" чипы для банковских карт поставляет и сейчас. Просто с учетом его загрузки в рамках выполнения гособоронзаказа и в силу объема, который одномоментно потребовался рынку после истории, связанной с иностранными картами — все резко побежали открывать "МИР", — отметил он, отвечая на вопрос о чипах для российских банковских карт.

"Мы сейчас работаем над расширением производственных возможностей и "Микрона", и комплексируем его работу с "НМ-Техом", поэтому думаю, что с конца 2024 года — в 2025 году мы сможем с высокой долей вероятности уже значительный объем потребностей нашего рынка обеспечивать", — добавил замминистра.