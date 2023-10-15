МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что производство предприятий, выпускающих продукты питания, выросло на 30% в столице в этом году. Мантуров анонсировал производство обновленной версии Aurus Senat

"В Москве около 250 предприятий, выпускающих продукты питания. В этом году их производство выросло почти на 30% по сравнению с прошлым годом. Город помогает отрасли развиваться. Так, 24 предприятия получили статус промкомплекса — он дает налоговые льготы и другие преференции", — написал мэр в своем Telegram-канале.

Собянин уточнил, что многие производители участвуют в программе "Сделано в Москве", которая продвигает локальные бренды. На портале сделановмоскве.рф представлено более четырех тысяч брендов и 16,5 тысячи товаров, которые город привлекает к участию в фестивалях, ярмарках и продвигает на маркетплейсах.

Также мэр Москвы поздравил работников пищевого производства с профессиональным праздником и пожелал процветания этой важной отрасли промышленности.