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2023
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Собянин раскрыл темпы роста производства продуктов в Москве
Промышленность
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что производство предприятий, выпускающих продукты питания, выросло на 30% в столице в этом году. "В Москве около 250 предприятий, выпускающих... ПРАЙМ, 15.10.2023
экономика, промышленность, новости, россия, пищевая промышленность, москва
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что производство предприятий, выпускающих продукты питания, выросло на 30% в столице в этом году.
"В Москве около 250 предприятий, выпускающих продукты питания. В этом году их производство выросло почти на 30% по сравнению с прошлым годом. Город помогает отрасли развиваться. Так, 24 предприятия получили статус промкомплекса — он дает налоговые льготы и другие преференции", — написал мэр в своем Telegram-канале.
Собянин уточнил, что многие производители участвуют в программе "Сделано в Москве", которая продвигает локальные бренды. На портале сделановмоскве.рф представлено более четырех тысяч брендов и 16,5 тысячи товаров, которые город привлекает к участию в фестивалях, ярмарках и продвигает на маркетплейсах.
Также мэр Москвы поздравил работников пищевого производства с профессиональным праздником и пожелал процветания этой важной отрасли промышленности.