МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак поручил нефтяным компаниям увеличить производство зимнего дизельного топлива для внутреннего рынка и проведения северного завоза, сообщило правительство РФ. Новак рассказал, сколько еще будут использовать дрова и уголь в мире

Новак провел очередное совещание по внутреннему рынку нефтепродуктов с руководством нефтяных компаний, представителями Минэнерго, ФАС и Минсельхоза. Участники отметили стабильную ситуацию с ценами на нефтепродукты в розничном сегменте, снижение биржевых и мелкооптовых цен, а также стоимости топлива для сельхозпроизводителей.

"Нефтяным компаниям поручено увеличить производство зимнего дизельного топлива для нужд внутреннего рынка и проведения северного завоза", — говорится на сайте правительства.

Также Новак поручил Минсельхозу совместно с властями регионов продолжить мониторинг цен посредников при продаже топлива аграриям. А ФАС должна организовать проверки в проблемных регионах на предмет снижения цен на АЗС и в мелкооптовом сегменте крупными нефтяными компаниями и независимыми участниками рынка в соответствии с динамикой цен на бирже, где это топливо закупается.

Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях, особенно ситуация усугубилась в начале осени. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизтоплива.

Позже, 6 октября, кабмин принял ряд системных мер для стабилизации ситуации на топливном рынке. Среди них — возврат к выплатам по демпферу в полном объеме с 1 октября, снятие запрета на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%. Также для предотвращения серого экспорта вводится заградительная пошлина на экспорт для непроизводителей топлива, она составит 50 тысяч рублей за тонну. Кроме того, повышены нормативы обязательных продаж бензина Аи-95 и дизтоплива на бирже до 15% и 12,5% соответственно.