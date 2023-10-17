МИНСК, 17 окт — ПРАЙМ. Белоруссия заинтересована расширять промышленную кооперацию с Ираном, в том числе сторонам следует усилить взаимодействие в сфере импортозамещения, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Лукашенко призвал Иран противостоять выпадам со стороны Запада

"Я обозначил приоритеты, которые видит белорусская сторона в развитии наших связей. В первую очередь это реализация кооперационных проектов в промышленности", — сказал Головченко на встрече в Минске с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером.

Он подчеркнул, что Белоруссия и Иран обладают развитым промышленным и технологическим потенциалом, производят широкую гамму высокотехнологичной продукции. "Мы успешно замещаем продукцию западных производителей, которые ушли с наших рынков", — продолжил белорусский премьер, назвав это совместной победой.

"Но потенциал еще не раскрыт. Необходимо в срочном порядке усилить работу по развитию импортозамещения", — отметил глава белорусского правительства.

Он добавил, что текущий визит иранской делегации является важным этапом подготовки запланированного на следующий год визита президента Ирана в Белоруссию.

Головченко заявил, что Минск высоко ценит дружественные связи с Ираном. "Несмотря ни на какие трудности и внешнее давление мы продолжаем успешно взаимодействовать в духе открытости, искренности и партнерства. Можно много говорить о наших совместных усилия на международной арене. Оказываемая взаимная поддержка положительно влияет на цели достижения справедливого мира и безопасности", — сказал белорусский премьер. Он указал на то, что в прошлом году товарооборот между странами вырос в три раза по сравнению с предыдущим годом, а в текущем году уже прибавил еще 25%.