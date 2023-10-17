МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) от компании "Новатэк Мурманск" начал возведение третьей линии сжижения природного газа для "Арктик СПГ 2", сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале. Госдума одобрила законопроект об экспорте СПГ без привязки к месторождениям

"Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений от компании "Новатэк Мурманск" собирает уникальные заводы по серийному производству линий сжижения природного газа на основаниях гравитационного типа. Уже начато строительство третьей линии. Залито 1700 кубометров бетона и установлено 1500 тонн арматуры", — говорится в сообщении.

ЦСКМС – первый в мире завод по серийному производству линий сжижения природного газа на ОГТ. Проект реализуется компанией "Новатэк-Мурманск" в поселке Белокаменка Мурманской области. Центр является ключевым объектом создаваемой в России отрасли по производству СПГ-оборудования: на его площадке осуществляется производство ОГТ, интеграция СПГ-оборудования, строительство крупногабаритных модулей и производство линий сжижения на ОГТ.

Центр строит линии сжижения газа для второго крупнотоннажного проекта "Новатэка" — "Арктик СПГ 2". Он предусматривает строительство трех технологических линий по производству СПГ мощностью 6,6 миллиона тонн в год каждая. Общая мощность проекта — 19,8 миллиона тонн СПГ и до 1,6 миллиона тонн стабильного газового конденсата в год.