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2023
https://1prime.ru/industry_and_energy/20231018/842011196.html
Промышленное производство в Китае выросло на четыре процента
Промышленность
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Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае в январе-сентябре 2023 года вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют... ПРАЙМ, 18.10.2023
новости, экономика, мировая экономика, промышленность, китай, промпроизводство, рост
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае в январе-сентябре 2023 года вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют обнародованные в среду данные государственного статистического бюро КНР.
Отдельно в сентябре 2023 года этот показатель вырос на 4,5% в годовом выражении.
Согласно приведенным данным, объем производства в добывающей промышленности в сентябре вырос на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, в обрабатывающей — на 5%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросли на 3,5%.
Данные статбюро отражают объем производства крупных китайских промышленных предприятий.