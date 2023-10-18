МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае в январе-сентябре 2023 года вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют обнародованные в среду данные государственного статистического бюро КНР. Статбюро КНР сообщило о значительном росте розничных продаж в Китае

Отдельно в сентябре 2023 года этот показатель вырос на 4,5% в годовом выражении.

Согласно приведенным данным, объем производства в добывающей промышленности в сентябре вырос на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, в обрабатывающей — на 5%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросли на 3,5%.

Данные статбюро отражают объем производства крупных китайских промышленных предприятий.