МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Инновационный продукт ОК "Русал" — ALLOW INERTA™ (первичный алюминий с самым низким "углеродным следом" в мире) — тестируется в Китае, компания Mingtai Aluminium стала первой компанией в стране, которая провела на своем заводе его испытания, говорится в сообщении "Русала". Эксперт раскрыл последствия введения США пошлины на алюминий из России

Mingtai Aluminium стала первой компанией в Китае, которая провела на своем заводе испытания алюминия ALLOW INERTA™, произведенного по революционной технологии инертного анода, сообщает "Русал".

Новая технология производства первичного алюминия заключатся в применении анодов с использованием нерасходуемых материалов – керамики или металлических сплавов, что значительно снижает уровень выбросов парниковых газов в процессе электролиза.

Отмечается также, что Mingtai Aluminium планирует применять алюминий ALLOW INERTA™ при производстве фольги для её дальнейшего использования в электротехнике, главным образом в аккумуляторных батареях для электромобилей.

Алюминий ALLOW INERTA™ производится на опытно-промышленном участке Красноярского алюминиевого завода (КрАЗа), принадлежащего "Русалу". Первые партии металла были отгружены в 2021 году. За период опытно-промышленных испытаний технологии произведено более 4100 тонн.

"Русал" — лидер мировой алюминиевой отрасли. В 2022 году на долю компании приходилось около 5,6% мирового производства алюминия и 4,5% глинозема. "Русал" присутствует в 20 странах мира на пяти континентах.