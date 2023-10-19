МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Международная алмазодобывающая корпорация De Beers в четверг призвала страны G7 обсудить планы по запрету российских алмазов на рынках государств "Большой семерки" с правительствами и компаниями ключевых стран, занимающихся добычей и обработкой алмазов, передает агентство Рейтер со ссылкой на письмо компании. Добрались до самого дорогого. Запад повторяет ошибку с Россией

"Мы призываем G7 взаимодействовать с правительствами и компаниями ключевых стран-производителей, таких как Ботсвана, Намибия, ЮАР и Ангола, и ключевых алмазогранильных центров, таких как Индия", — приводит агентство заявление корпорации.

Ранее агентство Рейтер сообщало, что страны "Большой семерки" 19 октября обсудят четыре варианта действий по запрету российских алмазов на рынках государств G7 с 1 января. Агентство отмечает, что различия между четырьмя предложенными вариантами действий объясняют, почему объединению сложно согласовать запрет. По данным агентства, компания De Beers направила письмо лидерам G7 с призывом, чтобы попытаться "выйти из затянувшегося тупика".

Международная корпорация De Beers занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Основана в 1888 году в ЮАР.

В октябре премьер Бельгии Александр де Кроо на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Брюсселе заявил, что ЕС и G7 "близки" к созданию системы, которая позволит ввести санкции против российских алмазов.

Ранее СМИ сообщали, что страны G7, а за ними и ЕС намерены в ближайшее время объявить о введении санкций против российских алмазов и бриллиантов. Ожидается, что санкции могут заработать с 1 января 2024 года. При этом крупнейшие мировые представители алмазного рынка во время недавней приватной презентации в США планируемых мер механизм ограничений не одобрили.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.