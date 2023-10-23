МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Японский автоконцерн Toyota в понедельник смог восстановить работу пяти линий на 4 заводах, сообщил телеканал NHK. СМИ узнали, когда Toyota сможет восстановить работу своих заводов

На прошлой неделе автоконцерн остановил работу 13 линий на десяти заводах в Японии. Остановка была вызвана перебоем в поставке деталей, в частности пружин, из-за аварии со взрывом на заводе в городе Фудзиока в понедельник.

Решение о перезапуске еще восьми линий на шести заводах будет принято вечером в понедельник.

Автоконцерн располагает в Японии 14 заводами на 28 линиях.