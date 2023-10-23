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2023
https://1prime.ru/industry_and_energy/20231023/842049204.html
Канал NHK сообщил, на скольких заводов Toyota удалось восстановить работу
Промышленность
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Японский автоконцерн Toyota в понедельник смог восстановить работу пяти линий на 4 заводах, сообщил телеканал NHK. На прошлой неделе автоконцерн остановил работу 13 линий на... ПРАЙМ, 23.10.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Японский автоконцерн Toyota в понедельник смог восстановить работу пяти линий на 4 заводах, сообщил телеканал NHK.
На прошлой неделе автоконцерн остановил работу 13 линий на десяти заводах в Японии. Остановка была вызвана перебоем в поставке деталей, в частности пружин, из-за аварии со взрывом на заводе в городе Фудзиока в понедельник.
Решение о перезапуске еще восьми линий на шести заводах будет принято вечером в понедельник.
Автоконцерн располагает в Японии 14 заводами на 28 линиях.