МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. "Северсталь" за 9 месяцев 2023 года увеличила выпуск стали на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 8,35 миллиона тонн — благодаря увеличению загрузки агрегатов, следует из сообщения компании. Запасы золота в резервах ЦБ не изменились за сентябрь

"Производство чугуна выросло на 3% год к году, до 8,35 миллиона тонн, а производство стали увеличилось на 5% год к году, до 8,35 миллиона тонн, благодаря увеличению загрузки агрегатов", — говорится в сообщении компании.

Продажи стали за 9 месяцев составили 8,16 миллиона тонн, без изменений год к году.

"Спрос (на стальную продукцию — ред.) на российском рынке показывает признаки восстановления после кризисного 2022 года. В целом в 2023 году мы ожидаем рост спроса на 6% год к году, до 45,8 миллиона тонн. Основными драйверами могут стать спрос со стороны строительной отрасли и машиностроения", — отметил генеральный директор компании Александр Шевелев

ПАО "Северсталь" — вертикально интегрированная горно-металлургическая компания. Производственные активы компании сконцентрированы в России.