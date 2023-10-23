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2023
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"Северсталь" увеличила выпуск продукции на пять процентов
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"Северсталь" за 9 месяцев 2023 года увеличила выпуск стали на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 8,35 миллиона тонн — благодаря увеличению загрузки... ПРАЙМ, 23.10.2023
экономика, промышленность, новости, северсталь, сталь, производство
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. "Северсталь" за 9 месяцев 2023 года увеличила выпуск стали на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 8,35 миллиона тонн — благодаря увеличению загрузки агрегатов, следует из сообщения компании.
"Производство чугуна выросло на 3% год к году, до 8,35 миллиона тонн, а производство стали увеличилось на 5% год к году, до 8,35 миллиона тонн, благодаря увеличению загрузки агрегатов", — говорится в сообщении компании.
Продажи стали за 9 месяцев составили 8,16 миллиона тонн, без изменений год к году.
"Спрос (на стальную продукцию — ред.) на российском рынке показывает признаки восстановления после кризисного 2022 года. В целом в 2023 году мы ожидаем рост спроса на 6% год к году, до 45,8 миллиона тонн. Основными драйверами могут стать спрос со стороны строительной отрасли и машиностроения", — отметил генеральный директор компании Александр Шевелев
ПАО "Северсталь" — вертикально интегрированная горно-металлургическая компания. Производственные активы компании сконцентрированы в России.