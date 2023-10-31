МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Правительство РФ с 1 ноября текущего года вновь вводит на полгода временный запрет на вывоз из страны отходов и лома драгоценных металлов для повышения загрузки отечественных аффинажных предприятий и увеличения налоговых поступлений, говорится в сообщении кабмина. Правительство и ЦБ уточнят расчет налога по долгосрочным вкладам

"В России вводится временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов… Ограничение будет действовать с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года включительно… Решение позволит увеличить загрузку российских аффинажных предприятий и повысить налоговые поступления", — сказано в сообщении кабмина.

Ранее аналогичный запрет действовал с 20 марта до 20 сентября этого года. До этого он также вводился с 31 августа 2022 по 28 февраля 2023 года, с 1 февраля по 31 июля 2022 года. Подводя итоги запрета в 2022 году, Минфин сообщал, что это позволило вдвое увеличить объемы переработки, писала "Парламентская газета".

"Также будет приостановлен вывоз отходов и лома электротехнических и электронных изделий, используемых для извлечения драгоценных металлов, являющихся важными для внутреннего рынка страны", — говорится в релизе.

"Решение позволит увеличить загрузку российских аффинажных предприятий и повысить налоговые поступления. Кроме того, оно будет способствовать сокращению незаконных внешнеторговых операций, связанных с вывозом драгоценных металлов", — поясняет кабмин.