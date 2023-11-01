МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в октябре уменьшился до 53,8 пункта с 54,5 пункта в сентябре, говорится в сообщении агентства S&P Global. В Китае упал индекс деловой активности в промышленном секторе

"Сезонно скорректированный индекс S&P Global Russia PMI обрабатывающих отраслей в октябре составил 53,8 пункта, немного снизившись по сравнению с 54,5 пункта в сентябре, что свидетельствует об очередном подъеме, и стал вторым по темпам роста с января 2017 года", — говорится в сообщении.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

Ранее этот индекс носил название IHS Markit PMI, однако теперь исследовательская организация Markit входит в S&P Global.