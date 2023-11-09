МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Ввоз балка — дешевого виноматериала — в РФ практически прекратился, российские производители производят вино из собственного виноматериала, качеством не хуже и зачастую даже лучше, сообщил в ходе Российского винодельческого форума министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. В Минпромторге предложили обязать рестораны включать в меню российское вино

"С 2019 года у нас произошло беспрецедентное сокращение ввозимого балка (виноматериал, закупаемый производителями вина, у которых нет или не хватает собственного виноматериала – ред.).… По нашим оценкам, на 98% сокращение произошло, практически нет импортного балка. Безусловно, это крайне положительно сказалось не только на повышении инвестиционной привлекательности отрасли, но и на улучшении качества и репутации отечественного вина", — сообщил Патрушев.

По качеству российское вино "зачастую не то, что не проигрывает, а зачастую и выигрывает у импортных аналогов, которые вообще непонятно из чего делаются", — заметил он.

В РФ с 2019 года действует закон о виноградарстве и виноделии: документ, который впервые ввел понятие российского вина, стал базовым документом для отрасли. В 2021 году в РФ была создана Ассоциация виноградарей и виноделов России, объединяющая виноградарские и винодельческие хозяйства страны. Председателем правления АВВР является Дмитрий Киселев.

"Не могу не отметить, Дмитрий Константинович, работу ассоциации. Вы контролируете и прослеживаемость, и организовываете маркировку вина специальной маркой "Вино России", на мой взгляд, крайне позитивная тенденция. Будем вместе с вами этим заниматься и продвигать эту тему", — сказал министр в ходе пленарного заседания съезда.

Он также напомнил, что в РФ был утвержден Федеральный проект "Стимулирование развития виноградарства и виноделия", основная цель которого – увеличить к 2030 году площади виноградников плодоносящего возраста на 35%, а общий объем средств, рассчитанный на его финансирование, составляет порядка 27 миллиардов рублей.

"Отмечу, что, по нашим предварительным расчетам, поддержку получают и будут получать порядка 320 хозяйств виноградарей и виноделов. В 2023 году финансирование составило чуть меньше 4 миллиардов рублей, надеюсь, что в 2024 году объем средств, с учетом в том числе и регионального финансирования, останется на этом же уровне", — сказал Патрушев.