МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Грузооборот морских портов России за январь-октябрь текущего года увеличился на 7,8% по отношению к показателю аналогичного периода прошлого года и составил 749,3 миллиона тонн, сообщает Росморречфлот. Грузооборот между Россией и Белоруссией вырос за семь месяцев

"Грузооборот морских портов России за январь-октябрь 2023 года увеличился на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 749,3 млн тонн", – говорится в сообщении ведомства.

При этом перевалка сухих грузов за десять месяцев 2023 года выросла на 14,7% и составила 382 миллиона тонн, наиболее высокие темпы прироста показали зерновые грузы, химические и минеральные удобрения, металлолом, грузы в контейнерах и на паромах. Перевалка наливных грузов за отчетный период увеличилась на 1,5%, до 367,3 миллиона тонн. Наибольший прирост показали нефть, пищевые и химические грузы.

Грузооборот морских портов Арктического бассейна за январь-октябрь текущего года снизился на 0,2% и составил 81,8 миллиона тонн. При этом перевалка сухих грузов составила 26,2 миллиона тонн, что на 7,7% больше января-октября прошлого года. Перевалка наливных грузов сократилась на 3,5%, до 55,6 миллиона тонн.

Грузооборот морских портов Балтийского бассейна за отчетный период вырос на 2,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составила 208,8 миллиона тонн. Из них перевалка сухих грузов составила 94,8 миллиона тонн (рост на 19,9%), наливных грузов — 114,0 миллиона тонн (снижение на 8%).

Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна за десять месяцев текущего года увеличился на 17,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 251,3 миллиона тонн. Перевалка сухих грузов в данном бассейне выросла 26,2%, до 122,9 миллиона тонн, наливных грузов — на 9,8%, до 128,4 миллиона тонн.

В Каспийском бассейне грузооборот морских портов увеличился на 36,1% к январю-октябрю прошлого года и составил 6,5 миллиона тонн. Объем перевалки сухих грузов в бассейне достиг 4 миллионов тонн, что в 1,6 раза больше показателя десяти месяцев прошлого года, рост наливных грузов составил 4,9%, до 2,5 миллиона тонн.

Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна вырос на 5,7%, составив 200,9 миллиона тонн. Перевалка сухих грузов увеличилась на 3,9% до 134,1 миллиона тонн, наливных грузов выросла на 9,6% до 66,8 миллиона тонн.