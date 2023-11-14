2023-11-14T18:09:55+03:00
2023-11-14T18:09:55+03:00
2023-11-14T18:09:55+03:00
2023
https://1prime.ru/industry_and_energy/20231114/842267140.html
В Минэнерго раскрыли объем добычи угля с начала года
Промышленность
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Добыча угля в России с начала года превысила 373 миллионов тонн, экспорт угля — 176 миллионов тонн, сообщил замминистра энергетики России Сергей... ПРАЙМ, 14.11.2023
экономика, промышленность, новости, россия, минэнерго, добыча угля
https://cdnn.1prime.ru/images/83919/72/839197252.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83919/72/839197252.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83919/72/839197251.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83919/72/839197251.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83919/72/839197239.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83919/72/839197239.jpg
https://1prime.ru/energy/20231016/841994977.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Добыча угля в России с начала года превысила 373 миллионов тонн, экспорт угля — 176 миллионов тонн, сообщил замминистра энергетики России Сергей Мочальников.
"С начала года у нас добыто больше 373 миллионов тонн. Это оперативные данные. А экспорт у нас больше 176 миллионов тонн, это (по состоянию — ред.) на прошлую неделю. Мы в графике параметров прошлого года", — сказал он журналистам в кулуарах Транспортной недели.
По словам Мочальникова, министерство энергетики РФ сохраняет цель удержать показатели добычи и экспорта угля из страны по итогам 2023 года на уровне прошлых двух лет, то есть на уровне 440 миллионов и 220 миллионов тонн в год соответственно.
Он также отметил, что спрос на российский уголь минимум вдвое превышает возможности страны по экспорту, даже с учетом использования портов Азово-Черноморского бассейна и Северо-Запада.