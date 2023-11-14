МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Добыча угля в России с начала года превысила 373 миллионов тонн, экспорт угля — 176 миллионов тонн, сообщил замминистра энергетики России Сергей Мочальников. Новак рассказал, сколько еще будут использовать дрова и уголь в мире

"С начала года у нас добыто больше 373 миллионов тонн. Это оперативные данные. А экспорт у нас больше 176 миллионов тонн, это (по состоянию — ред.) на прошлую неделю. Мы в графике параметров прошлого года", — сказал он журналистам в кулуарах Транспортной недели.

По словам Мочальникова, министерство энергетики РФ сохраняет цель удержать показатели добычи и экспорта угля из страны по итогам 2023 года на уровне прошлых двух лет, то есть на уровне 440 миллионов и 220 миллионов тонн в год соответственно.

Он также отметил, что спрос на российский уголь минимум вдвое превышает возможности страны по экспорту, даже с учетом использования портов Азово-Черноморского бассейна и Северо-Запада.