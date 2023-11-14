МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Запад пытается создать картель на мировом алмазном рынке в рамках Кимберлийского процесса, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, пишет РБК. Участники Кимберлийского процесса впервые не согласовали коммюнике

"Сейчас мы видим поставленную цель на создание механизма по закрытию рынков потребления ювелирно-бриллиантовых изделий для политически неугодных стран и компаний", — отметил замминистра.

По словам Моисеева, коллективный Запад пытается создать картельную структуру, функционирующую параллельно Кимберлийскому процессу. Страны ЕС в рамках 12-го пакета санкций обсуждают ввод прямого запрета на импорт российских алмазов на мировой рынок, технически такой запрет может быть оформлен только через алмазные центры — AWDC в Бельгии или GIA в США.

По его мнению, подобное ограничение не может быть скомпенсировано из других источников, что может спровоцировать кратковременный скачок спроса, а затем обвал рынка и стоимости алмазов на фоне замещения природных камней синтетическими. В Минфине назвали последствия санкций против российских алмазов

"Ответственные участники отрасли рискуют потерять свой бизнес, а алмазодобывающие страны Африки — жизненно важную для экономического развития регионов отрасль, обеспечивающую благополучие местных сообществ в регионах добычи", — сказал Моисеев.

Кимберлийский процесс — постоянно действующая межгосударственная конференция, включающая в себя 80 стран, нацеленная на исключение нелегально добытых алмазов из международной торговли. В 2023 году председателем конференции была Зимбабве, а 2024 году — ОАЭ.