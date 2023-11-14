МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Запад пытается создать картель на мировом алмазном рынке в рамках Кимберлийского процесса, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, пишет РБК

Алмазы

Участники Кимберлийского процесса впервые не согласовали коммюнике

"Сейчас мы видим поставленную цель на создание механизма по закрытию рынков потребления ювелирно-бриллиантовых изделий для политически неугодных стран и компаний", — отметил замминистра.

По словам Моисеева, коллективный Запад пытается создать картельную структуру, функционирующую параллельно Кимберлийскому процессу. Страны ЕС в рамках 12-го пакета санкций обсуждают ввод прямого запрета на импорт российских алмазов на мировой рынок, технически такой запрет может быть оформлен только через алмазные центры — AWDC в Бельгии или GIA в США.

По его мнению, подобное ограничение не может быть скомпенсировано из других источников, что может спровоцировать кратковременный скачок спроса, а затем обвал рынка и стоимости алмазов на фоне замещения природных камней синтетическими. 

Работа предприятий горнорудной корпорации "Алроса"

В Минфине назвали последствия санкций против российских алмазов

"Ответственные участники отрасли рискуют потерять свой бизнес, а алмазодобывающие страны Африки — жизненно важную для экономического развития регионов отрасль, обеспечивающую благополучие местных сообществ в регионах добычи", — сказал Моисеев.

Кимберлийский процесс — постоянно действующая межгосударственная конференция, включающая в себя 80 стран, нацеленная на исключение нелегально добытых алмазов из международной торговли. В 2023 году председателем конференции была Зимбабве, а 2024 году — ОАЭ.