МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. ЕС и G7 готовят решения, которые позволят им ввести санкции против российских природных алмазов; при этом в прямом экспорте алмазов из РФ в долларовом выражении эти регионы занимают долю меньше одного процента, однако даже в случае введения ограничений они все равно смогут получать отечественные драгоценные камни через другие страны, выяснило РИА Новости на основании данных платформы ООН Comtrade.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в понедельник заявил, что надеется представить свое предложение по 12-му пакету антироссийских санкций уже на этой неделе, он включит новые списки персональных ограничений, а также новые экспортные санкции, в том числе в отношении алмазов. Как заявил Боррель в интервью изданию Financial Times, ЕС получил необходимую поддержку от G7 касательно планов ввести запрет на алмазы из РФ по итогам встречи глав МИД "семерки" в Японии.

Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявлял, что санкции на алмазы из РФ могут привести к ускоренному замещению на рынке природных камней синтетикой, что несет риски для добывающих стран.

По итогам 2022 года (более свежие данные недоступны) основными импортерами алмазов из РФ стали ОАЭ, Бельгия и Индия. Объемы экспорта в эти страны составили 1,64 миллиарда, 1,46 миллиарда и 1,08 миллиарда долларов соответственно. Следом за ними по размерам экспорта идут Армения (178 миллионов долларов), Израиль (104 миллиона долларов), Ботсвана (49 миллионов долларов).

При этом страны G7 — США, Великобритания, Франция, Япония и Канада — суммарно купили у России алмазов на 40 миллионов долларов, а страны ЕС — Испания, Дания, Австрия, Литва, Эстония, Кипр и Ирландия — всего на 70 тысяч долларов. Таким образом, прямой экспорт в G7 занимает лишь 0,86% от всего российского экспорта, который составил в 2022 году 4,64 миллиарда долларов.

Тем не менее основная масса российских алмазов имеет шансы попасть в G7 и через другие страны, например через основных импортеров — ОАЭ, Бельгию и Индию. Так, Индия экспортировала алмазное сырье в страны G7 в объеме 9,7 миллиарда долларов, а в ЕС, за исключением трех стран, состоящих в G7 — в объеме 2,75 миллиарда долларов. Бельгийцы поставили "семерке" алмазов на 2,1 миллиарда долларов, а в 24 страны ЕС — на 143 миллиона. Интересно, что экспорт Бельгии этим объединениям по объемам средств сопоставим с тем, что экспортируется в страну из России.

Еще одни крупные поставщики натуральных алмазов в Европейский союз и "Большую семерку" — это Израиль и Ботсвана. В прошлом году Израиль отправил "семерке" алмазов на 5,9 миллиарда долларов, а ЕС — лишь на 825 миллионов долларов. Ботсвана, наоборот, больше торгует этими драгоценными камнями с ЕС (1,6 миллиарда долларов), чем с G7 (211 миллиона долларов).