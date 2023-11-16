МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Российские рыбаки к 16 ноября выловили почти 4,8 миллиона тонн водных биологических ресурсов — на 11% выше уровня на ту же дату в прошлом году, говорится в сообщении Росрыболовства. В России упали цены на красную икру

"По данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС — подведомственный Росрыболовству), к 16 ноября 2023 года общий объем добычи водных биоресурсов всеми российскими пользователями достиг почти 4,8 миллиона тонн — на 11% больше уровня аналогичного периода прошлого год", — говорится в сообщении ведомства.

В частности, в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне объем добычи увеличился на 16,3% и превысил 3,6 миллиона тонн: на промысле минтая добыто почти 1,8 миллиона тонн, вылов сельди составил 312,2 тысячи тонн, камбалы — 72,2 тысячи, трески — 104,3 тысячи тонн. Объем добычи тихоокеанских лососей составил более 608,6 тысячи тонн, на 13% превысив уровень 2021 года.

В Северном рыбохозяйственном бассейне рыбаки выловили 417,6 тысячи тонн, в том числе трески – 238,8 тысячи тонн, пикши – 69 тысяч тонн, мойвы – 23 тысячи. В Западном рыбохозяйственном бассейне объем добычи вырос на 1,5% и достиг 65,5 тысячи тонн: так, на промысле шпрота вылов составил более 33,9 тысячи тонн, балтийской сельди – 22 тысячи тонн.

В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне вылов составил 34,1 тысячи тонн, в том числе 8,7 тысячи тонн хамсы и 14,8 тысячи тонн шпрота. В Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне рыбаки добыли 71,3 тысячи тонн — на 8,2% больше показателя 2022 года, в том числе кильки – 26 тысяч тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский рыбопромысловый флот освоил более 499 тысяч тонн — чуть выше уровня прошлого года.