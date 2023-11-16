КАЛИНИНГРАД, 16 ноя — ПРАЙМ. Калининградский янтарный комбинат завершил сезонные работы по добыче янтаря-сырца рекордной цифрой — 630 тонн, такой объем добычи достигнут впервые с начала 21 века, сообщает пресс-служба комбината. В Совфеде оценили попытки исключить Россию из алмазной отрасли

"В 2023 году добыто 630 тонн доведенного, то есть высушенного и прошедшего первичную сортировку, янтаря. Такой объем добычи достигнут впервые с начала 21 века", — говорится в сообщении.

Отмечено, что этот показатель является абсолютным рекордом комбината с 1996 года. Промышленная добыча янтаря ведется сезонно. Как правило, с весны по осень. Это связано с технологией извлечения "солнечного камня" — в ней применяется вода, которая при отрицательных температурах замерзает. В этом году добыча стартовала 1 марта и велась, в основном, на Приморском карьере. Его разработка продолжается с 1976 года. По традиции окончание сезона добычи горняки сопровождают торжественной установкой новогодней елки.

"В соответствии с планом развития горных работ на 2024 год, в Приморском карьере предусмотрена добыча 600 тонн доведенного янтаря", — приводит пресс-служба слова генерального директора Калининградского янтарного комбината Михаила Зацепина.

АО "Калининградский янтарный комбинат" — единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие полного цикла — от добычи янтаря-сырца до изготовления из него ювелирной и сувенирной продукции. Разрабатывает Приморский карьер, где сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря. Увеличение объемов добычи янтаря соответствует государственной стратегии развития янтарной отрасли до 2025 года, которую Калининградский комбинат реализует при поддержке Госкорпорации Ростех.