2023-11-17T06:22:53+03:00
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2023-11-17T06:22:53+03:00
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Из шахты в Забайкалье извлекли тела оказавшихся под завалом работников
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ЧИТА, 17 ноя — ПРАЙМ. Спасатели обнаружили и извлекли из под завалов тело второго работника после обрушения в шахте золоторудной компании в Балейском районе Забайкальского края,... ПРАЙМ, 17.11.2023
общество , бизнес, экономика, промышленность, новости, россия, мчс, забайкалье, авария в шахте
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЧИТА, 17 ноя — ПРАЙМ. Спасатели обнаружили и извлекли из под завалов тело второго работника после обрушения в шахте золоторудной компании в Балейском районе Забайкальского края, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Ранее ведомство сообщило об обрушении горной породы на этом руднике. Под завалами оказались два человека. На месте работают горноспасатели кемеровского отряда МЧС.
По данным регионального управления Следственного комитета РФ, обрушение произошло около 10.00 (4.00 мск), следователи начали проверку.
Позднее стало известно об обнаружении тела одного из работников. Его подняли на поверхность.
"Тело второго работника также обнаружено и поднято на поверхность", — рассказали в пресс-службе.