МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Чехия обратилась к Евросоюзу с просьбой продлить период исключения из санкций против российской металлургической компании "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) в связи со сложностями в поиске альтернативных источников стали для автомобильной промышленности, передает издание Politico.

" Флаг Чехии

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"Чехия просит продлить период исключения из санкций для импорта продукции российской сталелитейной компании "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) в ходе пятничной встречи послов ЕС для обсуждения следующего раунда санкций против Москвы", — сообщает газета со ссылкой на трех дипломатов.

По данным издания, пока неизвестно, поддержат ли Чехию другие страны, однако известно, что предприятие НЛМК функционирует в Бельгии, поэтому санкции против концерна могут негативно отразиться на этой стране.