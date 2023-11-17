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2023
https://1prime.ru/industry_and_energy/20231117/842300509.html
Чехия попросила ЕС продлить период исключения из санкций против НЛМК
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Чехия обратилась к Евросоюзу с просьбой продлить период исключения из санкций против российской металлургической компании "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) в связи... ПРАЙМ, 17.11.2023
экономика, промышленность, новости, чехия, ес, нлмк
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Чехия обратилась к Евросоюзу с просьбой продлить период исключения из санкций против российской металлургической компании "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) в связи со сложностями в поиске альтернативных источников стали для автомобильной промышленности, передает издание Politico.
"Чехия просит продлить период исключения из санкций для импорта продукции российской сталелитейной компании "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) в ходе пятничной встречи послов ЕС для обсуждения следующего раунда санкций против Москвы", — сообщает газета со ссылкой на трех дипломатов.
По данным издания, пока неизвестно, поддержат ли Чехию другие страны, однако известно, что предприятие НЛМК функционирует в Бельгии, поэтому санкции против концерна могут негативно отразиться на этой стране.