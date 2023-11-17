МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Чехия обратилась к Евросоюзу с просьбой продлить период исключения из санкций против российской металлургической компании "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) в связи со сложностями в поиске альтернативных источников стали для автомобильной промышленности, передает издание Politico. Чехия решила заморозить российскую госсобственность

"Чехия просит продлить период исключения из санкций для импорта продукции российской сталелитейной компании "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) в ходе пятничной встречи послов ЕС для обсуждения следующего раунда санкций против Москвы", — сообщает газета со ссылкой на трех дипломатов.

По данным издания, пока неизвестно, поддержат ли Чехию другие страны, однако известно, что предприятие НЛМК функционирует в Бельгии, поэтому санкции против концерна могут негативно отразиться на этой стране.