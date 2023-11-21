МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Россия обладает потенциалом роста добычи угля до 570 миллионов тонн с нынешних 440 миллионов, однако сейчас есть инфраструктурные ограничения по его вывозу на экспорт, а в будущем не ожидается значительного роста потребления, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике. В Венесуэле рассказали о планах добычи нефти с Россией

"Угольная отрасль могла бы производить больше, чем сегодня производится, добывается, потребляется на внутреннем рынке и реализуется на экспорт. Вот 440 миллионов тонн, почему мы именно об этом объеме говорим, потому что потребляется примерно 220 миллионов тонн на внутреннем рынке и 220 (миллионов — ред.) — экспортируется. Могли бы и больше. У нас производственные мощности — 570 миллионов тонн. То есть это наш потенциал", — сказал Новак.

"Но мы ограничены, к сожалению, инфраструктурными возможностями по вывозу на экспорт необходимой продукции", — добавил он, напомнив, что сейчас в стране реализуется программа расширения БАМа и Транссиба. Согласно ей, Россия должна увеличить объем перевозок до 180 миллионов тонн в 2024 году и до 210 миллионов к 2030 году. Вместе с ростом пропускной способности железных дорог будет увеличиваться и доля вывоза угля, добавил Новак.

Тем не менее, по его словам, в развитии инфраструктуры важно смотреть "на перспективу" и планировать не на один год, а наперед. Нужно понимать, что, если в пике Россия сможет достичь уровня добычи угля в 570 миллионов тонн, а импорт угля в мире снизится, то страна столкнется с социальными проблемами, так как ей нужно будет как-то обеспечивать действующие производства.

"Поэтому в нашей энергетической стратегии предусматривается сохранение объемов добычи угля. В балансе электроэнергетическом на сегодняшний день доля угля составляет примерно 12%, если говорить про внутренний рынок. В перспективе, в период до 2050 года доля угля снизится примерно до 6-7%", — объяснил Новак.

В заключение он отметил, что, по мере выбытия мощностей старых угольных теплоэлектростанций, новые станции будут строиться в меньшей степени. Будет активнее использоваться газовая генерация и возобновляемые источники энергии. "Поэтому потенциал роста потребления угля на внутреннем рынке невелик, экспорт зависит конъюнктуры и от того, как будут основные потребители развивать свою энергетику", — заключил Новак.