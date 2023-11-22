МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Российские геологи в январе-октябре открыли на территории страны 142 месторождения твердых полезных ископаемых, в их числе 121 месторождение золота, сообщили РИА Новости в Роснедрах. Гонконг стал основным хабом для российского золота, пишут СМИ

"По итогам 10 месяцев 2023 года на территории Российской Федерации открыто 142 месторождения твердых полезных ископаемых, в их числе 121 месторождение золота (112 россыпных и девять коренных), три месторождения цветных металлов, два — россыпных алмазов, одно месторождение угля и одно месторождение россыпной платины, а также 14 месторождений неметаллических видов минерального сырья", — сказали в ведомстве.

По оценкам Роснедр, одним из значимых открытий стало месторождение золото-медно-цинковых руд Новопетровское в Башкирии. Его ресурсы составляют 184,8 тысячи тонн меди, 377 тысяч тонн цинка, 36,5 тонны золота и 386,7 тонны серебра.

Также весомыми открытиями стали три золоторудных месторождения: Павловское в Свердловской области (21,5 тонны золота и 3 тонны серебра), Ключевское в Забайкалье (47 тонн золота и 84 тонны серебра) и Талгий (участки Маленький, Талгий и Уркачик) в Красноярском крае (19,9 тонны золота и 28 тонн серебра).

Ранее в Роснедрах также сообщали РИА Новости, что за январь-сентябрь было обнаружено 23 новых месторождений углеводородов, крупное открыл "Лукойл" в Каспийском море, еще 22 месторождения были мелкими и очень мелкими по запасам.