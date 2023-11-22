МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Мировое производство стали в октябре текущего года выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,6%, составив 150 миллионов тонн, следует из отчета World Steel Association (Всемирная ассоциация стали, WSA). США и Евросоюз планируют новые пошлины на китайскую сталь, пишет СМИ

"Мировое производство стали в 71 стране, отчитывающейся перед Всемирной ассоциацией стали (worldsteel), в октябре 2023 года составило 150,0 млн тонн (Мт), что на 0,6% больше, чем в октябре 2022 года", — говорится в сообщении организации.

В том числе выпуск стали Россией и странами СНГ за месяц вырос на 12,9%, достигнув 7,4 миллиона тонн. Россия, в частности, нарастила производство на 9,5%, до приблизительно 6,3 миллиона тонн.

Страны ЕС суммарно выпустили 10,6 миллиона тонн стали, что на 7,1% меньше, чем год назад. Производство стали в Северной Америке осталось на уровне октября 2022 года и составило 9,3 миллиона тонн, США выпустили 6,8 миллиона тонн (больше на 3,4%).

Государства Азии и Океании произвели в сентябре 108,8 миллиона тонн стали, больше на 0,8%. Непосредственно в Китае выпуск упал на 1,8%, составив 79,1 миллиона тонн. Индия при этом смогла увеличить его на 15,1%, до 12,1 миллиона тонн.

По итогам января-октября 2023 года производство стали в мире практически не изменилось и составило 1,567 миллиарда тонн (рост на 0,2% в годовом выражении). Показатель России за этот период увеличился на 5,3%, до 63,5 миллиона тонн.