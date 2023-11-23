ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 ноя — ПРАЙМ. Лососевая путина 2023 года завершилась в России со вторым результатом в истории наблюдений, вылов составил 609 тысяч тонн, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков

"Лососевая путина в этом году — вторая по объему добычи в истории наблюдений, можно сказать, мы закончили ее с серебряной медалью. К настоящему моменту объем добычи составил 609 тысяч тонн. В целом все справились неплохо, результаты говорят сами за себя", — сообщил Шестаков в ходе Дальневосточного научно-промыслового совета.

Рекордным по вылову лососевых в России стал 2018 год, когда было добыто 676 тысяч тонн.

Шестаков также подчеркнул важность сразу же начать работу над стратегией по добыче лососевых в 2024 году. "Прошу ориентироваться на то, что в 2024 году мы будем всех направлять и стимулировать на переоформление рыболовных участков, чтобы оформляли участки для осуществления добычи лососевых в рамках тех методик, которые есть. В противном случае на промысловых участках таких преимуществ, которые были раньше, в стратегии на 2024 год предусматриваться не будет", — подчеркнул он.

Глава Росрыболовства также отметил, что важным вопросом является подготовка к минтаевой путине, важному сезону "А" — зимне-весеннему. "Традиционно посмотрим, что происходит с точки зрения науки и с промысловыми усилиями. Думаю, что больших вопросов здесь быть не должно. Флот пополняется новыми рыболовными траулерами. По идее, процент освоения должен расти, уже в этом году мы видим, что освоение растет", — сказал он.