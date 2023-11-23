ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 ноя — ПРАЙМ. Следующий год, скорее всего, не будет рекордным по вылову лососевых на Дальнем Востоке из-за чередования лет, заявил журналистам заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов. Росрыболовство спрогнозировало объем производства красной икры

"Прошедшая путина была одна из лучших. Это второй результат в истории отечественного промысла. Понятно, что у нас идет чередование лет, и следующий год точно не будет таким обильным в плане подходов лососей. Конечно, в связи с этим будут меняться конкретные стратегии для каждого региона, исходя из того, что год будет условно не рыбным", — сказал Соколов.

Лососевая путина 2023 года завершилась в России со вторым результатом в истории наблюдений, вылов составил 609 тысяч тонн, сообщил ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Кроме того, по данным правительства Камчатского края, экспорт рыбопродукции с Камчатки в 2023 году вырос в два раза по соотношению с прошлым годом. Основным покупателем камчатской рыбы стал Китай, сместив на второе место Южную Корею.