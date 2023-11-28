МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Российская промышленность адаптировалась к новым вызовам и демонстрирует рост, перед страной открываются широкие возможности для международного промышленного взаимодействия, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Россия адаптируется к санкциям, заявил Песков

"Отечественная промышленность адаптировалась к современным вызовам и демонстрирует рост. В производстве активно применяются передовые разработки, расширяется выпуск высокотехнологичной продукции, в том числе в микроэлектронике, машиностроении, металлургии", — сказал Мишустин в приветствии участникам и организаторам международного форума-выставки "Российский промышленник", который проходит в Санкт-Петербурге.

Он указал на то, что в настоящее время объединение усилий органов власти и бизнеса для обеспечения технологической независимости, международной кооперации становится более значимым.

Премьер также подчеркнул, что сегодня Россия занимает ведущие позиции в мире по внедрению цифровых технологий, а укрепление лидерства в этой сфере, создание современных индустриальных мощностей в отраслях – ключевые государственные задачи, для решения которых разработан комплекс мер, среди которых — Сводная стратегия развития обрабатывающей промышленности и Концепция технологического развития.

" Реализация стратегически важных документов позволит запустить инвестиционные проекты, осуществить автоматизацию и роботизацию многих процессов, будет способствовать увеличению объёмов производств, стимулированию спроса на отечественную продукцию, поможет достижению ряда национальных целей", — отметил Мишустин.

Глава правительства указал на то, что благодаря укреплению и расширению сотрудничества с дружественными странами, в том числе в рамках работы деловых советов ЕАЭС и БРИКС, открываются широкие возможности для международного промышленного взаимодействия.

Он пожелал участникам выставки успехов и взаимовыгодных деловых контактов.